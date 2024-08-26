ЕК отказалась комментировать задержание Павла Дурова во Франции

"Это национальное расследование, мы не намерены его комментировать, следует обращаться к французским властям", - заявили в пресс-службе ЕК.

Ранее источник в юридических кругах в Брюсселе заявил, что задержание Дурова соответствует "духу и принципам" Акта о цифровых услугах ЕС, предполагающего ответственность интернет-платформы за размещенный на ней контент.

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа. Дурова считают соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. Это связано с недостаточной модерацией в мессенджере Telegram и возможностью пересылать там криптовалюту. Кроме того, речь идет об отказе сотрудничать с силовыми структурами. Павлу Дурову, который предстанет перед судом как французский гражданин, грозит до 20 лет лишения свободы.