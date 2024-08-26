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ЕК отказалась комментировать задержание Павла Дурова во Франции

ЕК отказалась комментировать задержание Павла Дурова во Франции

Европейская комиссия отказалась комментировать задержание Павла Дурова во Франции, назвав произошедшее национальным расследованием, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Это национальное расследование, мы не намерены его комментировать, следует обращаться к французским властям", - заявили в пресс-службе ЕК.

Ранее источник в юридических кругах в Брюсселе заявил, что задержание Дурова соответствует "духу и принципам" Акта о цифровых услугах ЕС, предполагающего ответственность интернет-платформы за размещенный на ней контент.

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа. Дурова считают соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества. Это связано с недостаточной модерацией в мессенджере Telegram и возможностью пересылать там криптовалюту. Кроме того, речь идет об отказе сотрудничать с силовыми структурами. Павлу Дурову, который предстанет перед судом как французский гражданин, грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: Unsplash

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