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ЕК поставила под сомнение заявления Залужного о потерях Украины за время спецоперации

Еврокомиссия сама того не подозревая, развенчала украинские фейки. Там оценили потери Киева, поставив под сомнение заявления командующего ВСУ Залужного и советников НАТО. Так, Залужный в конце августа сообщал о гибели 9000 украинских военнослужащих. Сегодня глава Еврокомиссии озвучила цифру 100 тыс.


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Фон дер Ляйен также призвала создать фонд из замороженных 300 миллиардов евро российских активов и 19 миллиардов частных активов для компенсации выплат Киеву. Для легализации изъятия средств в Еврокомиссии даже предложили создать международный суд против России.


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