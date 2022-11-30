ЕК поставила под сомнение заявления Залужного о потерях Украины за время спецоперации

Еврокомиссия сама того не подозревая, развенчала украинские фейки. Там оценили потери Киева, поставив под сомнение заявления командующего ВСУ Залужного и советников НАТО. Так, Залужный в конце августа сообщал о гибели 9000 украинских военнослужащих. Сегодня глава Еврокомиссии озвучила цифру 100 тыс.