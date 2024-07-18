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ЕК утвердила новый транш помощи Киеву в размере более чем 4 млрд долларов

Еврокомиссия утвердила выделение Киеву нового финансового транша на сумму более чем 4 млрд долларов. Он предоставляется в рамках так называемого фонда для Украины.

Урсула Фон дер Ляйен отметила, что с учетом этой суммы общий объем финансирования со стороны ЕС достигнет 12 млрд, это соответствует намеченным ранее планам переводить ежемесячно по 2 млрд евро из фонда прямиком в Киев.

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