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ЕК утвердила новый транш помощи Киеву в размере более чем 4 млрд долларов
Еврокомиссия утвердила выделение Киеву нового финансового транша на сумму более чем 4 млрд долларов. Он предоставляется в рамках так называемого фонда для Украины.
Урсула Фон дер Ляйен отметила, что с учетом этой суммы общий объем финансирования со стороны ЕС достигнет 12 млрд, это соответствует намеченным ранее планам переводить ежемесячно по 2 млрд евро из фонда прямиком в Киев.
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