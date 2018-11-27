Экипаж аварийного "Союза" вновь отправится к МКС

Экипаж корабля "Союз", который не смог из-за аварии долететь до МКС, повторит попытку 1 марта. Как сказал источник агентства "Интерфакс" на космодроме Байконур, космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг вместе с астронавтом Кристиной Кук войдут в состав основного экипажа корабля "Союз МС-12". В середине октября при запуске с космодрома Байконур к МКС ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем возникла нештатная ситуация. Экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.