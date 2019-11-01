Экипаж МКС начнет делать выпечку

Грузовой корабль завтра впервые доставит на станцию печь, которая позволит не просто разогревать пищу, но и готовить печенье.Максимальная температура внутри печи будет достигать 177°C. Целью эксперимента станет опробование новых методов приготовления горячей пищи в условиях долгосрочных экспедиций. Приготовление одной булочки будет занимать от 15 до 20 минут при температуре 163°C. Такая возможность должна улучшить физиологические и психологические условия пребывания космонавтов.



"Когда вы находитесь в космосе, вам хочется почувствовать запах выпечки, - рассказала представитель разработчика печи Джордана Фихтенбаум. - Для меня кухня - это сердце дома. Так что печь сделает пространство более комфортабельным и приятным".

