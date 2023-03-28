Экипажи ракетных катеров Тихоокеанского флота ВМФ России провели учебные стрельбы в Японском море

Плановая боевая подготовка в акватории Японского моря. Экипажи ракетных катеров Тихоокеанского флота ВМФ России отработали стрельбу крылатыми ракетами "Москит". Ракетная катерная ударная группа в составе двух судов совместным ударом поразила морской щит, который имитировал боевой корабль условного противника, с расстояния около 100 км. "Москит" - сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета, предназначенная для поражения надводных кораблей, десантных соединений, конвоев и одиночных судов.