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Экоактивисты в Давосе призывают спасти планету
Экономический форум в Давосе, несмотря на исключительные меры безопасности, сопровождается традиционными протестами экоактивистов. Они пришли к конгресс-центру в смокингах и с сигарами, изображая богатых банкиров, которые "сжигают и разрушают" Землю. Согласно отчету "Гринпис", крупнейшие мировые банки, фонды и страховые компании со времен Парижской климатической сделки инвестировали в предприятия, работающие на ископаемом топливе, почти полтора триллиона долларов. Напомним, главная тема 50-й встречи в Давосе - экология планеты.
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