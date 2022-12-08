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Экоактивисты в Мюнхене перекрыли взлетно-посадочную полосу

Экоактивисты вновь перекрыле взлетно-посадочную полосу. На этот раз в Мюнхене. Участники движения приклеили себя к полосе, заявляя, что таким образом они "прямо противостоят причинам климатической катастрофы". Самолетам пришлось кружить над аэропортом до прибытия полиции.

Фото:zakon.kz

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