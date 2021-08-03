Экоактивисты заблокировали входы в банки Швейцарии

В Швейцарии полиция задержала более 80 человек в ходе акций экоактивистов - они выступают против финансирования банками нефтегазовых проектов. В знак протеста демонстранты перегородили входы в банки. Некоторые приковали себя цепями к цветочным горшкам. В ходе ареста стражи порядка столкнулись с нетипичными проблемами. Экоактивисты расположились в гамаках на деревянных конструкциях высотой в несколько метров. Чтобы спустить их на землю, полицейским пришлось прибегнуть к помощи спасателей-высотников.