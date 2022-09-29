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В США одобрили новый вид погребения - американцев пускают на компост
Несколько штатов США одобрили новый вид погребения -компостирование человеческого тела. Это экологичнее захоронения в гробу или кремации, но вызывает много этических вопросов. Об этом пишет РИА Новости.
Вредные похороны
В сентябре Калифорния стала пятым американским штатом, где одобрили естественную органическую редукцию (natural organic reduction, NOR), или компостирование человеческого тела. Ранее так же поступили Вашингтон, Орегон, Колорадо и Вермонт.
Разработчик калифорнийского законопроекта Кристина Гарсия объясняла эту инициативу изменением климата и повышением уровня моря. Компост из людей должен этому помешать, поскольку сократит выбросы СО2 примерно на одну метрическую тонну на тело по сравнению с захоронением в земле или кремацией.
Щепа, люцерна, солома
В США услуги компостирования тел оказывают несколько фирм. Первой таким бизнесом занялась урбанистка Катрина Спейд, которая хотела "очеловечить" похороны, -современная индустрия ритуальных услуг казалась ей во всех смыслах токсичной.
Она обратила внимание на фермеров, получающих компост из туш скота, и привлекла к проекту ученых-почвоведов. После нескольких лет испытаний на телах доноров разработали и запатентовали, как утверждают, экологичный и безопасный способ превращения человеческих останков в мульчу.
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