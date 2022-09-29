В США одобрили новый вид погребения - американцев пускают на компост

Несколько штатов США одобрили новый вид погребения -компостирование человеческого тела. Это экологичнее захоронения в гробу или кремации, но вызывает много этических вопросов. Об этом пишет РИА Новости.

Вредные похороны

В сентябре Калифорния стала пятым американским штатом, где одобрили естественную органическую редукцию (natural organic reduction, NOR), или компостирование человеческого тела. Ранее так же поступили Вашингтон, Орегон, Колорадо и Вермонт.

Разработчик калифорнийского законопроекта Кристина Гарсия объясняла эту инициативу изменением климата и повышением уровня моря. Компост из людей должен этому помешать, поскольку сократит выбросы СО2 примерно на одну метрическую тонну на тело по сравнению с захоронением в земле или кремацией.



Щепа, люцерна, солома

В США услуги компостирования тел оказывают несколько фирм. Первой таким бизнесом занялась урбанистка Катрина Спейд, которая хотела "очеловечить" похороны, -современная индустрия ритуальных услуг казалась ей во всех смыслах токсичной.