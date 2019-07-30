Огонь распространяется гораздо быстрее, чем его тушат. По оценкам специалистов, сейчас горят около трех миллионов гектаров тайги. Из-за лесных возгораний в Красноярском крае Иркутской области и частично в Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели заверяют, что пожары не угрожают населенным пунктам.