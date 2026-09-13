Экологическая катастрофа: на Калимантане фиксируются опасные уровни задымления

На третьем по величине острове планеты сложилась катастрофическая ситуация. На Калимантане бушуют масштабные лесные пожары, а в индонезийской части региона активизировались сразу несколько вулканов. Плотная пелена дыма и пепла полностью окутала остров, который разделен между тремя государствами - Брунеем, Индонезией и Малайзией.

По данным медицинских ведомств, только за последние несколько дней здесь зарегистрировано свыше 113 тыс. случаев респираторных заболеваний. Индекс качества воздуха уже превысил критическую отметку в 500 пунктов, выйдя за пределы измерительной шкалы.

В зоне экологического бедствия сейчас находятся 12,5 млн человек, и, по прогнозам синоптиков, погода пока не дает надежд на улучшение ситуации.