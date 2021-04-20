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Экологическая катастрофа под Киевом

Неизвестные забросали тысячами канистр с химикатами приток реки Ирпень, впадающей в Днепр. 20-литровые емкости с вытекающим веществом плотно покрыли русло реки. Более 400 метров оказались засорены строительным мусором и бытовыми отходами. Местные службы завели уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды. Образцы неизвестного химиката отправлены на судебную экспертизу.

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