Экологическая катастрофа под Киевом

Неизвестные забросали тысячами канистр с химикатами приток реки Ирпень, впадающей в Днепр. 20-литровые емкости с вытекающим веществом плотно покрыли русло реки. Более 400 метров оказались засорены строительным мусором и бытовыми отходами. Местные службы завели уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды. Образцы неизвестного химиката отправлены на судебную экспертизу.