Пасхальные каникулы британцев под вопросом. Экологические активисты намерены нарушить работу лондонского аэропорта Хитроу. Руководство воздушной гавани работает с властями страны и обсуждает способы предотвращения сбоев в авиасообщении. Полиция заявила, что не позволит дестабилизировать ситуацию. Демонстрации противников загрязнения окружающей среды продолжаются в Лондоне с понедельника. За нарушение правопорядка задержаны более 420 человек.