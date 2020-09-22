Экологические новинки представил авиаконцерн Airbus

Компания презентовала первые в мире прототипы самолетов с нулевым уровнем выбросов углекислого газа. В качестве источника энергии - водород, который в компании считают перспективным видом чистого авиационного топлива. Все три концепта пассажирские с вместимостью до 200 человек. В Airbus рассчитывают, что такие самолеты начнут летать в 2035 году, но это при условии, если водородные технологии будут развиваться теми же темпами, что и сейчас.