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Экологическую катастрофу в штате Огайо уже называют местным Чернобылем
Экологическое бедствие разворачивается в американском Огайо. Все происходящее местные жители называют "местным Чернобылем" и "ядерной зимой". Две недели назад здесь с рельсов сошел состав с токсичными химикатами. Канцерогенный винилхлорид вытек и загорелся. Надзорные органы уверяли, что загрязнение атмосферы не превышает допустимый уровень. Однако СМИ пишут о падении скота, мертвой рыбе уже в 150 км от места крушения, а также гибели домашней птицы и загрязнении почвы.
А ядовитое облако над городом вызвало настоящий ужас у местных жителей. Причем им разрешили вернуться домой уже через неделю после аварии. И это вместо того, чтобы обеспечить долговременное убежище. "Все потому, что они хотели сэкономить деньги и время", - возмущается один из местных.
Сообщается также о заражении реки, которая дает питьевую воду для 10 % населения США. Однако власти лишь успокаивают население. А одного из репортеров, который пытался вести трансляцию пресс-конференции, посвященной аварии, задержала полиция. Журналиста отпустили через 5 часов.
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