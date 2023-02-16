Экологическую катастрофу в штате Огайо уже называют местным Чернобылем

Экологическое бедствие разворачивается в американском Огайо. Все происходящее местные жители называют "местным Чернобылем" и "ядерной зимой". Две недели назад здесь с рельсов сошел состав с токсичными химикатами. Канцерогенный винилхлорид вытек и загорелся. Надзорные органы уверяли, что загрязнение атмосферы не превышает допустимый уровень. Однако СМИ пишут о падении скота, мертвой рыбе уже в 150 км от места крушения, а также гибели домашней птицы и загрязнении почвы.

А ядовитое облако над городом вызвало настоящий ужас у местных жителей. Причем им разрешили вернуться домой уже через неделю после аварии. И это вместо того, чтобы обеспечить долговременное убежище. "Все потому, что они хотели сэкономить деньги и время", - возмущается один из местных.