Экономическая война с Россией стоила Европе 500 млрд евро

По даннымагентства Bloomberg, потери Европы от антироссийских санкций уже составили более 500 миллиардов евро. Великобритания потерпела урон почти в 180 миллиардов. И проблемы там только начинаются. По-настоящему они дадут о себе знать в ближайшие месяцы. Зима не за горами. А уже сейчас ежемесячные счета европейцев - полтысячи евро. Но власти на этом останавливаться не собираются. Через две недели Евросоюз анонсировал очередной пакет санкций. Местное население негодует - против кого это все?