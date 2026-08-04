Экономические потери ЕС от масштабных пожаров достигли 3 млрд евро

Европа переживает катастрофические последствия аномальной жары и лесных пожаров. Во Франции их прозвали худшими со времен Второй мировой войны.

Суммарный экономический ущерб ЕС уже достиг более 3 млрд евро, из которых 2 млрд приходится на сельское хозяйство. Аграрии потеряли 9 млн т зерна.

Только Франция недосчиталась почти 3,5 млн т кукурузы, в Венгрии потери составили почти 2,5 млн т, в Испании - 1,5 млн т.

Огнем уничтожено более 435 тыс. га полей и лесов. Кризис парализовал и энергетику: из-за обмеления Дуная венгерская АЭС снизила мощность до 10 %, а на румынской станции даже остановили один энергоблок.

Разрушение автобана А-2 в Германии и сход поезда с рельсов в Швеции из-за деформации путей окончательно доказали: инфраструктура Евросоюза оказалась абсолютно не готова к масштабным природным вызовам.