Экономический прагматизм: Польша, Словакия и Венгрия блокируют агроэкспорт Киева
Европейская солидарность продолжает разбиваться о прагматичные экономические интересы. Ближайшие соседи Украины блокируют ее агроэкспорт, полностью саботируя официальную позицию Еврокомиссии.
Польша, Словакия и Венгрия сохраняют жесткие односторонние эмбарго для защиты собственных фермеров. В Будапеште после недавней смены власти временная отмена ограничений продлилась всего неделю и была официально названа "законодательной ошибкой". Кабмин Венгрии в экстренном порядке вернул запрет на ввоз 20 категорий украинских товаров, включая зерно, мясо и яйца.
В Варшаве и Братиславе также дали понять, что уступать требованиям Брюсселя не намерены, поскольку прекрасно понимают: пустить демпингующее украинское зерно – значит, своими руками угробить национальный агросектор.