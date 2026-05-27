Экономический прагматизм: Польша, Словакия и Венгрия блокируют агроэкспорт Киева

Польша, Словакия и Венгрия сохраняют жесткие односторонние эмбарго для защиты собственных фермеров. В Будапеште после недавней смены власти временная отмена ограничений продлилась всего неделю и была официально названа "законодательной ошибкой". Кабмин Венгрии в экстренном порядке вернул запрет на ввоз 20 категорий украинских товаров, включая зерно, мясо и яйца.