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Экономический конфликт между США и Евросоюзом грозит перерасти в настоящую торговую войну

Об этом заявила Ангела Меркель, выступая в бундестаге. Канцлер Германии предупредила, что такой расклад возможен, если к ранее введенным Вашингтоном пошлинам на сталь и алюминий добавят еще и налог на импорт автомобилей из ЕС.

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