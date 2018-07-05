Экономический конфликт между США и Евросоюзом грозит перерасти в настоящую торговую войну

Об этом заявила Ангела Меркель, выступая в бундестаге. Канцлер Германии предупредила, что такой расклад возможен, если к ранее введенным Вашингтоном пошлинам на сталь и алюминий добавят еще и налог на импорт автомобилей из ЕС.