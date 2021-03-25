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Экономический кризис: пандемия оставила бразильцев без еды

Катастрофическая ситуация

Бразилия действительно в катастрофической ситуации - по количеству заболевших в мире страна занимает второе место после США. За прошедшие сутки там скончались свыше 3 тысяч человек. Пациентами с коронавирусом заняты уже более 90% коек интенсивной терапии.

Канада предупреждает о тромбозе при вакцинации AstraZeneca

И это несмотря на то, что в стране продолжается вакцинация, в том числе - сомнительным препаратом AstraZeneca. О том, что он способен вызывать тромбоз, официально признала Канада. Минздрав добавил предупреждение в инструкцию к вакцине.

Сомнительная вакцина

Дополнили инструкцию к препарату: способен вызывать тромбоз. Побочный эффект вакцины AstraZeneca официально признала Канада.

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