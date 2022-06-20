Экономический кризис в Европе может привести к смене политических элит

Недовольство европейцев текущей экономической ситуацией растет. Санкционный бумеранг может привести к смене политических элит. Такую возможность рассматривает американское издание The Wall Street Journal. В пользу теории говорят результаты прошедших парламентских выборов во Франции, где коалиция Макрона потеряла абсолютное большинство.

С озабоченностью на своего западного соседа смотрят в Германии. Там скоро тоже пройдут выборы в законодательные органы. При этом для решения газового кризиса политики предлагают людям только один вариант - экономить.

