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Экономический кризис в США ухудшается
Экономический кризис в США ухудшается. Об этом заявил новый глава белого Дома Джо Байден. Печальную ситуацию спровоцировала пандемия, для преодоления нужно действовать более решительно. Накануне заявки на пособия по безработице в США подали 900 тысяч американцев, которые присоединятся к миллионам уже потерявших работу граждан страны.
И это Соединенные Штаты Америки?! Люди, которые все еще сохранили свои рабочие места, наблюдают, как их зарплаты уменьшаются, и они едва держатся, задаваясь вопросом, что будет дальше. Это происходит сегодня в Америке".
В глубочайшем кризисе и система здравоохранения - отметил Байден. И в ближайшие несколько месяцев вряд ли что-то поменяется.
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