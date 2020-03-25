Экономический спад в США может привести к гибели большего числа людей, чем коронавирус

В США прогнозируют улучшение ситуации с коронавирусом к Пасхе.

Дональд Трамп задумался об отмене карантина. Глава Белого дома заявил о желании снять экономические ограничения, которые ввели из-за вспышки коронавируса уже к Пасхе. Несмотря на вынужденные меры, в связи с распространением COVID-19. Важно как можно раньше вернуться к привычному рабочему ритму, по мнению лидера США.

Дональд Трамп, Президент США:

"Все наши решения обоснованы фактами. И я надеюсь, что американцы снова выйдут на работу к этой Пасхе, к прекрасному пасхальному дню. План стимулирования, разработанный в сенате, является первым шагом на пути восстановления доверия и стабильности в американской экономике".