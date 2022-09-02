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Экономический терроризм Запада - о чем договариваются страны G7?
Открытый рынок и либеральная экономика только для своих. Главы министерств финансов "Большой семерки" приняли решение ограничить предельные цены на поставки нефти из России. Но и этого G7 оказалось мало, они решили заняться полноценным экономическим терроризмом. Политики "семерки" хотят запретить страховать и финансировать морские перевозки российских нефтепродуктов по всему миру, если их не будут покупать по предельной цене или дешевле. Москва в свою очередь заявила, что не будет поставлять ископаемые в государства, которые поддержат установление лимита цен. В случае если Россия решит сократить добычу нефти, мировые котировки вновь взлетят к рекордным значениям, и Запад окажется в собственноручно поставленной ловушке.
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