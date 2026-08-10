Экономическое участие Прибалтики в формировании ВВП ЕС сокращается

Евростат опубликовал свежие данные о состоянии экономики и демографии Евросоюза.

Всего в ЕС проживают 453 млн человек. При этом на территории Прибалтики в общей сложности - около 5 млн, то есть, чуть более 1 % населения Старого Света. Но экономическое участие этой окраины ЕС в создании общеевропейского богатства оказалось непропорционально меньшим: Литва производит 0,4 % ВВП Евросоюза, а Латвия с Эстонией - по 0,2 %.

И доля эта сокращается. Вероятно, в том числе из-за демографического кризиса: например, в Литве в этом году зарегистрировано 8,5 тыс. рождений - это почти на треть меньше, чем за тот же период 2025 года.