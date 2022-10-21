3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Экономическое бедствие Великобритании: почти 8 млн граждан с трудом платят по счетам
Примерно у 7,8 млн британцев проблемы с оплатой коммунальных счетов из-за роста инфляции,рассказывает БелТА со ссылкой на Sky News и исследование Управления по финансовому регулированию (The Financial Conduct Authority, FCA).
По данным отчета, в 2020 году число британцев, которые испытывали проблемы с оплатой счетов, составляло 5,3 млн.
Исследование показало, что в настоящее время финансовые трудности испытывает каждый четвертый взрослый британец. "В общей сложности 31,9 млн человек, или 60 % взрослого населения Великобритании, считают "тяжелым бременем" или "в некоторой степени тяжелым бременем" оплату счетов", - сообщается в заявлении FCA.
Инфляция в Великобритании достигла максимума за последние 40 лет и составляет в настоящее время 10,1 %. В октябре цены на электроэнергию увеличились на 64 %. Стоимость продуктов питания возросла на 14,6 %, что стало рекордным показателем с 1980 года.
Фото: piqsels.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Шахназаров считает, что сотрудничество российских и белорусских кинематографистов надо углублять
Рассказываем, на ком лежит ответственность за сбор документов для назначения трудовой пенсии
На БТ - новый генеральный продюсер
Аналитик рассказала, на что направлена Хартия многообразия и многополярности в XXI веке
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов