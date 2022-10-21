Экономическое бедствие Великобритании: почти 8 млн граждан с трудом платят по счетам

Примерно у 7,8 млн британцев проблемы с оплатой коммунальных счетов из-за роста инфляции,рассказывает БелТА со ссылкой на Sky News и исследование Управления по финансовому регулированию (The Financial Conduct Authority, FCA).

По данным отчета, в 2020 году число британцев, которые испытывали проблемы с оплатой счетов, составляло 5,3 млн.

Исследование показало, что в настоящее время финансовые трудности испытывает каждый четвертый взрослый британец. "В общей сложности 31,9 млн человек, или 60 % взрослого населения Великобритании, считают "тяжелым бременем" или "в некоторой степени тяжелым бременем" оплату счетов", - сообщается в заявлении FCA.

Инфляция в Великобритании достигла максимума за последние 40 лет и составляет в настоящее время 10,1 %. В октябре цены на электроэнергию увеличились на 64 %. Стоимость продуктов питания возросла на 14,6 %, что стало рекордным показателем с 1980 года.