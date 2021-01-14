Экономическое падение вынуждены констатировать в Германии - в среднем на 5%

Промышленность сократилась почти на 10%, тогда как доходы в сфере услуг, включая культурные и спортивные события, которые в значительной степени были отменены, снизились на 11%.

С экономическими трудностями столкнулась и Польша. Там сегодня на акцию протеста вышли представители турбизнеса. Владельцы горнолыжных трасс и подъемников говорят, что находятся на грани банкротства из-за ограничений, введенных властями. Бизнесменов поддерживают и альпинисты, которые даже наложили свое вето на ограничения из-за коронавируса.