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Экономическое падение вынуждены констатировать в Германии - в среднем на 5%
Промышленность сократилась почти на 10%, тогда как доходы в сфере услуг, включая культурные и спортивные события, которые в значительной степени были отменены, снизились на 11%.
В Польше - протесты из-за карантинных ограничений
С экономическими трудностями столкнулась и Польша. Там сегодня на акцию протеста вышли представители турбизнеса. Владельцы горнолыжных трасс и подъемников говорят, что находятся на грани банкротства из-за ограничений, введенных властями. Бизнесменов поддерживают и альпинисты, которые даже наложили свое вето на ограничения из-за коронавируса.
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