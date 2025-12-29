Экономика Евросоюза утратила конкурентоспособность и вошла в период де-индустриализации и безнадежной рецессии. В грядущем году экономическое развитие Германии, Франции, Италии и стран Европы будет продолжаться крайне низкими темпами с перспективами минимального ускорения роста ВВП в 2027 году, утверждают западные эксперты. При этом низкий уровень доверия к европейским лидерам, а также к их способности решать социально-экономические проблемы со стороны населения предвещает продолжение политической нестабильности в Европе. Financial Times пишет, что экономический рост в Европе может возобновиться в 2026 году, но только при условии завершения конфликта в Украине.