Экономика Великобритании из-за аномальной жары потеряла почти 7 млрд евро

Три четверти территории Великобритании официально объявлены зоной экстремальной засухи. Она затрагивает около 45 млн человек.

Из-за аномальной жары британская экономика уже потеряла почти 7 млрд евро. По прогнозам, к 2030 году ежегодные потери возрастут еще в 5 раз. Под палящим солнцем посевы гибнут раньше, чем успевают созреть.

Урожайность пшеницы, ярового ячменя и овса ожидаются ниже среднего показателя за 10 лет. Эксперты предупреждают, что рост цен на продукты питания для британцев составит не менее 5 %. Синоптики обещают еще несколько недель аномальной жары.