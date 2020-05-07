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Экономика еврозоны пережила рекордный спад деловой активности
В экономике еврозоны в апреле наблюдался рекордный спад деловой активности, поскольку власти региона были вынуждены закрывать заводы, магазины и рестораны для борьбы с пандемией коронавируса. Сводный индекс деловой активности еврозоны упал с мартовского уровня в 29,7 до рекордно низкой отметки в 13,6 пункта. По словам экспертов, такие данные указывают на рекорд - максимальное месячное снижение активности с момента начала проведения подобных исследований (с июля 1998 года).
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