Экономика Германии балансирует на краю пропасти

Как сообщается в материале, причиной этому послужил спад в промышленной сфере, а окончательный урон был нанесен конфликтом в Украине. Надо полагать, свою негативную роль сыграла бездумная санкционная политика Берлина. При этом кризис в Германии всегда влечет за собой кризис во всем ЕС, поскольку соседние страны связаны с ФРГ цепочкой поставок.