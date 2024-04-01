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Экономика Германии балансирует на краю пропасти
Немецкая экономика балансирует на краю пропасти. Такую оценку дает издание "Эль Паис".
Как сообщается в материале, причиной этому послужил спад в промышленной сфере, а окончательный урон был нанесен конфликтом в Украине. Надо полагать, свою негативную роль сыграла бездумная санкционная политика Берлина. При этом кризис в Германии всегда влечет за собой кризис во всем ЕС, поскольку соседние страны связаны с ФРГ цепочкой поставок.
Ранее Немецкий институт экономических исследований оценил потери страны с начала украинского конфликта в 200 млрд евро. Прежде всего это произошло из-за роста цен на электроэнергию.
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