Плоды санкционной политики пожинает Германия. Как заявил министр экономики ФРГ, экономика страны перейдет к рецессии уже в следующем году. Причина стремительного падения - экономическая война с Россией.

В то же время немецкие ломбарды отмечают наплыв клиентов. Владельцы говорят, что не припомнят подобного спроса на свои услуги. Чтобы выживать в существующих реалиях, простые немцы вынуждены сдавать свои вещи и ценности в ломбарды.