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Экономика Новой Зеландии переживает сильнейшую рецессию за последние 33 года
Экономика Новой Зеландии переживает большой спад. ВВП страны в этом году сократился более чем на 12 %. Причиной резкой рецессии стали коронавирусные ограничения и общемировой экономический кризис. Падение зафиксировано практически во всех отраслях экономики страны. Общие потребительские расходы сократились более чем на четверть. Уровень производства - на пятую часть.
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