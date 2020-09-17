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Экономика Новой Зеландии переживает сильнейшую рецессию за последние 33 года

Экономика Новой Зеландии переживает большой спад. ВВП страны в этом году сократился более чем на 12 %. Причиной резкой рецессии стали коронавирусные ограничения и общемировой экономический кризис. Падение зафиксировано практически во всех отраслях экономики страны. Общие потребительские расходы сократились более чем на четверть. Уровень производства - на пятую часть.

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