Экономика стран Латинской Америки попала под удар из-за санкционной политики Запада

Санкциями Запад ставит под удар не только свои предприятия, но и экономику стран Латинской Америки. В Аргентине растет инфляция, в Бразилии аграрии думают, чем заменить белорусские и российские удобрения. Нехватка необходимых в сельском хозяйстве веществ ожидается и в Колумбии. Торговые ограничения отразились и на экспорте: страна продает в Россию мясо крупного рогатого скота, цветы, кофе, бананы, масло, молочные продукты на 139 млн долларов в год. Теперь же поставки прекращаются, и тысячи сотрудников рискуют остаться без работы.