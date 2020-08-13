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Экономика Великобритании вошла в рецессию
Экономика Великобритании вошла в первую за последние 11 лет рецессию, пережив крупнейший спад за всю историю. Обвал ВВП страны на 20 % обусловлен карантинными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса. Больше всего пострадала сфера услуг, гостиничный сектор и строительная отрасль. Расходы домашних хозяйств резко упали на 25 процентов, поскольку магазины были вынуждены закрыться, в то время, как производство на фабриках и стройках также снизилось. Аналитики предупреждают - это лишь часть прогнозируемых последствий.
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