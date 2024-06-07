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Экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США, заявил президент Боливии

Экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США, заявил президент Боливии

Экономики государств БРИКС смогли нарушить гегемонию Соединенных Штатов Америки. Такое мнение выразил президент Боливии Луис Арсе в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мировой порядок переходит к более справедливому и сбалансированному состоянию, основываясь на многополярности, многосторонности. Экономики блока БРИКС смогли нарушить гегемонию США и они являются надеждой на развитие сотрудничества и взаимодополняемость между странами", - отметил Арсе.

Президент Боливии указал также, что опыт России ценен в формировании многополярной модели мировой экономики. "Мы ждем, что на ПМЭФ будут разные обсуждения перехода к новой многосторонней многополярной модели мировой экономики, в которой, без всякого сомнения, мы сможем поучиться ценному опыту у российской экономики", - отметил Арсе.

Кроме того, по мнению президента Боливии, возможность принадлежать к БРИКС является прекрасной перспективой для страны.

В интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума Арсе отмечал, что Боливия имеет хорошие шансы на вступление в БРИКС в 2024 году, этот вопрос поднимался на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Президент Боливии выразил мнение, что страна имеет хорошие шансы стать членом БРИКС после отказа Аргентины. "Если говорить о том, кто стоит следующим в очереди, то я думаю, что Боливия могла бы вступить, но это, конечно, зависит от основателей и нынешних членов БРИКС", - отметил Арсе.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.

Фото: EPA

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