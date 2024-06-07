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Экономики стран БРИКС смогли нарушить гегемонию США, заявил президент Боливии
Экономики государств БРИКС смогли нарушить гегемонию Соединенных Штатов Америки. Такое мнение выразил президент Боливии Луис Арсе в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня мировой порядок переходит к более справедливому и сбалансированному состоянию, основываясь на многополярности, многосторонности. Экономики блока БРИКС смогли нарушить гегемонию США и они являются надеждой на развитие сотрудничества и взаимодополняемость между странами", - отметил Арсе.
Президент Боливии указал также, что опыт России ценен в формировании многополярной модели мировой экономики. "Мы ждем, что на ПМЭФ будут разные обсуждения перехода к новой многосторонней многополярной модели мировой экономики, в которой, без всякого сомнения, мы сможем поучиться ценному опыту у российской экономики", - отметил Арсе.
Кроме того, по мнению президента Боливии, возможность принадлежать к БРИКС является прекрасной перспективой для страны.
В интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума Арсе отмечал, что Боливия имеет хорошие шансы на вступление в БРИКС в 2024 году, этот вопрос поднимался на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Президент Боливии выразил мнение, что страна имеет хорошие шансы стать членом БРИКС после отказа Аргентины. "Если говорить о том, кто стоит следующим в очереди, то я думаю, что Боливия могла бы вступить, но это, конечно, зависит от основателей и нынешних членов БРИКС", - отметил Арсе.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.
Фото: EPA
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