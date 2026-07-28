Экономист Колташов: Встреча Трампа и Зеленского будет напряженной

Эксперты отмечают, что встреча в Белом доме будет весьма напряженной, ведь Зеленский вместе со своими европейскими руководителями, пренебрег договоренностями с Трампом и тем самым разозлил американского лидера.

Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества (Россия):

"У Трампа много претензий к Зеленскому, поэтому его разговор с Зеленским будет весьма-весьма раздраженным, поскольку Трамп проделал большую работу. Он встретился с президентом России в Анкоридже, были достигнуты некие не разглашаемые в деталях договоренности, и начался поиск мирного решения. Со стороны американцев и России все было тоже заявлено: открытость к диалогу, к переговорному процессу. А Зеленский дальше переиграл Трампа, потому что Зеленский вместе со своими европейскими и британскими друзьями просто сорвал всю американскую работу. Американская работа была ни в коей мере не пророссийской. Американцы хотели получить паузу на довооружение Украины. Сделать так, чтобы Зеленский мог использовать время, получить оружие и был мирный период. Но для этого требовались бы согласовать некие механизмы, которые потом можно было бы просаботировать и сорвать, как, собственно говоря, Киев уже поступал с минскими соглашениями. То есть, согласиться, а дальше начать тянуть время и делать все по-другому, готовясь к войне. Вот так он действовал. Так же сделайте сейчас. Вот чего Трамп, в общем-то, пытался достичь, а Зеленский этого не дал. Зеленский сказал: "Извини, Трамп, война это мой бизнес".