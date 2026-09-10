Причины экономического кризиса в странах Евросоюза - прежде всего в их политических решениях.

Финансовая ситуация в Европейском союзе становится все более напряженной. Дефицит бюджетов в большинстве стран Содружества превышает допустимые нормы, а государственный долг приближается к критическим отметкам. По мнению ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова, это неизбежно заставит Брюссель задуматься о смене внешнеполитического курса.

"Давайте глянем аккуратненько на ситуацию сегодняшнего дня. В Евросоюзе 27 стран. В 16 из них дефицит - больше 3 %, у многих приближается к 4,5 %, есть и отдельные, так сказать, у которых и за 7 % зашкаливали. Поэтому ситуация с бюджетами достаточно сложная", - отмечает эксперт.

Эксперт уверен: в Европе уже осознают всю серьезность положения. "Они, собственно, сами у себя это видят и понимают, что, ребят, мы уперлись в какую-то стену. Подошли к какой-то ситуации, когда надо менять рисунок внешнеполитических действий", - констатирует Масленников.

По его мнению, одним из направлений такого разворота могло бы стать выстраивание отношений с Россией. Однако эксперт не спешит с прогнозами: "Начинать с России что-то такое, выравнивать отношения. Пойдут ли на это? Посмотрим, посмотрим".

Несмотря на осторожность в оценках, Масленников склоняется к тому, что экономические реалии возьмут верх над политическими амбициями.

"Ситуация непростая, но думаю, что в итоге этого года в целом экономические (проблемы. - Прим. ред.) по Евросоюзу, они, конечно, приведут к таким новым выводам", - резюмирует эксперт.