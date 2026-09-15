Экономист Масленников: Следующий год для Европы будет еще тяжелее

Рекордные государственные долги ведущих экономик еврозоны, неподъемные цены на энергоресурсы и неутешительный рост инфляции, даже при наличии механизмов регулирования, говорят о предстоящем тяжелом периоде для всего объединения.

Никита Масленников, экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий (Россия):

"Европейцы имеют богатый опыт различного рода субсидий домохозяйствам, гражданам, с тем чтобы энергетические издержки чуть-чуть снизить. Но ведь мы все понимаем, что эта медалька имеет оборотную сторону: естественно, растут государственные расходы на это субсидирование - уплаты жилищно-коммунальных услуг, по нашему пониманию. А далее это все прикладывается в государственный долг. Государственный долг - это дополнительная инфляция, и, как правило, всегда с дополнительным торможением экономического роста. Поэтому сегодня вы зиму, осень, даже весну пройдете. А вот что у вас на следующий год с государственными финансами? Сегодня же у 16 стран выше нормативы, которые официально были утверждены в качестве основополагающего преобразования Евросоюза".