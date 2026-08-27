Европейское образование трещит по швам, и кризис этот зрел годами. Пока учителя Парижа и Берлина бастуют, деньги налогоплательщиков уходят на оборонную сферу. Итог - дефицит педагогов, миграционный коллапс в классах и крах бесплатного обучения.

Катерина Волкова, экономист, блогер (Россия):

"Все проблемы с европейской системой образования начались не сегодня. У них долгая история, и в первую очередь это связано с зависимостью от внешних интересантов - от Соединенных Штатов Америки в особенности. Именно обязательства перед Брюсселем и Вашингтоном заставляют отдельные страны сокращать социальные расходы и при этом повышать военные расходы. Именно туда идет финансирование. Плюс к этому поток мигрантов, который обусловлен долгосрочной политикой снижения уровня жизни собственного населения. То есть люди не заводили детей, потому что у них не было на это денег и возможностей, а мигранты приезжали, поскольку рабочая сила европейскому капиталу так или иначе нужна. Собственно, сегодня это и вылилось в то, что мы видим во многих странах Европы - протесты, снижение уровня образования, проблема с бесплатным образованием".