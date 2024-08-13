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"Экономист": США готовятся к новой гонке ядерных вооружений
США готовятся к новой гонке ядерных вооружений, которая может начаться уже в 2026 году. Об этом сообщает журнал "Экономист".
Через год с небольшим истекает действие договора СНВ-3, который ограничивает количество ядерных зарядов в арсеналах России и Америки. Издание связывает темпы будущей ядерной гонки с результатами выборов в Соединенных Штатах. В случае победы Камалы Харрис, полагают авторы, гонка будет менее интенсивной, чем в случае избрания Трампа. Демократы, в отличие от республиканцев, являются сторонниками жесткого контроля над ядерными арсеналами.
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