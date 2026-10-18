Великобритания и страны Европы проигрывают в украинском конфликте. Об этом заявил бывший дипломат Соединенного Королевства.

Иэн Прауд также подчеркнул, что ущерб от безоговорочной поддержки киевского режима будет становиться только больше.

Тем временем экс-советник Дональда Трампа Роджер Стоун подчеркнул, что США при администрации Байдена нарушили международные договоренности. По его словам, Будапештский меморандум и Минские соглашения обязывали Вашингтон не подталкивать Украину к вступлению в НАТО и не размещать ракеты альянса у российских границ, что в итоге вынудило Москву перейти к защите своих интересов.