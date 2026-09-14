Экс-генпрокурор Украины покинул страну из-за коррупционного скандала

Подавший в отставку генпрокурор Украины покинул страну на фоне коррупционного скандала.

Ранее НАБУ начали спецоперацию: силовики провели обыски в здании офиса генпрокуратуры. По версии следствия, глава ведомства причастен к действиям преступной организации. Ее участников подозревают в получении взяток от мошеннических кол-центров и легализации незаконного имущества.

Перед отъездом прокурор подписал обвинение директору НАБУ. По его словам, он подозревает его в подделке официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. Подобные обвинения он озвучил и в адрес лица, близкого к руководителю САП.