Западным странам пора признать потерю лидерства в управлении конфликтом против России и перестать притворяться, что они контролируют ситуацию. С таким заявлением выступил бывший министр иностранных дел Литвы.

По его мнению, киевский режим, регулярно наносящий удары по российской территории (в том числе по гражданской инфраструктуре), уже давно перехватил инициативу у своих кураторов. Впрочем, литовский политик умалчивает, что мнимая "самостоятельность" Киева целиком обеспечивается заграничным финансированием.