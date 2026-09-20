Британская армия оказалась в плачевном состоянии из-за многолетнего недофинансирования. Экс-главком ВМС Алан Уэст заявил о серьезном кризисе обороны. "Наши вооруженные силы много лет сталкиваются с нехваткой финансирования и находятся в весьма плачевном состоянии", - признал он.

На Даунинг-стрит пытаются закрыть "бюджетную дыру" в пять млрд фунтов, из-за чего откладывается цель довести военные расходы до трех процентов ВВП к 2030 году. В четырехлетнем плане на 300 млрд - часть программ до сих пор не имеет финансирования. Оппозиция винит правительство в халатности.





Кризис усугубляется массовым увольнением кадров: из-за низких зарплат вооруженные силы ежемесячно добровольно покидают до 300 опытных солдат, а базы фиксируют налеты неизвестных дронов почти каждый день - 340 инцидентов за год, согласно шокирующим данным издания "The Independent".