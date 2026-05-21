Экс-командующий ВС Литвы за счет армии установил зубные импланты
Автор:Редакция news.by
21 мая Вильнюсский суд признал бывшего командующего национальной армией Рупшиса виновным в мошенничестве, подделке документов и злоупотреблении служебным положением.
Следствие установило, что военачальник за казенный счет вставил себе зубные импланты. В итоге его оштрафовали на 20 тыс. евро и запретили в течение 5 лет занимать управленческие должности.
Эта история интересна тем, что продолжает ряд скандалов с высшими литовскими чиновниками: за последний месяц в коррупции обвинили сразу двух бывших премьеров и двоих лидеров ведущей парламентской партии. Причем, в случае с экс-главой кабинета министров речь идет о сумме в 1,5 млрд евро.