Экс-командующий ВС Литвы за счет армии установил зубные импланты

Следствие установило, что военачальник за казенный счет вставил себе зубные импланты. В итоге его оштрафовали на 20 тыс. евро и запретили в течение 5 лет занимать управленческие должности.

Эта история интересна тем, что продолжает ряд скандалов с высшими литовскими чиновниками: за последний месяц в коррупции обвинили сразу двух бывших премьеров и двоих лидеров ведущей парламентской партии. Причем, в случае с экс-главой кабинета министров речь идет о сумме в 1,5 млрд евро.