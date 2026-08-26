Экс-министр обороны Украины признал, что Киев проигрывает РФ

Украина медленно, но неизбежно проигрывает вооруженный конфликт с Россией. Об этом заявил экс-министр обороны страны Михаил Федоров в интервью агентству Рейтер.

По его словам, сейчас наступил поворотный момент, а у Киева осталось всего несколько месяцев, чтобы разработать совершенно новый план по прекращению боевых действий. Но у страны отсутствует общее понимание стратегии победы, а развитие тормозят коррупция, кумовство, политическая зависимость госорганов и неспособность быстро внедрять новые технологии.