Экс-министру Украины Федорову предложили пост в Минобороны Италии

Минобороны Италии Гуидо Крозетто предложил помощь с трудоустройством экс-министру обороны Украины Михаилу Федорову. Ему обещали должность советника буквально на следующий день после его увольнения.

Предложение пока не принято. Вероятно, украинец не теряет надежды на восстановление в должности на родине. В украинских городах до сих пор идут протесты его сторонников.

Более 70 % итальянцев не чувствуют себя в безопасности

В Италии же обнаружился явный дефицит доверия к собственным силам обороны и полиции. Согласно последнему опросу, 71 % граждан не чувствуют себя в безопасности на территории своей страны. Более того, 57 % считают, что закон о самообороне нужно менять, расширив список случаев, в которых он применяется.