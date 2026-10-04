Экс-премьер Польши потребовал от Киева отчета о западной помощи

На что расходует выделенные Западом средства Зеленский?

Таким вопросом задается экс-премьер Польши Лешек Миллер. В частности, политик призвал Украину отчитаться о том, как были использованы 1 млрд евро и военная техника, переданные Варшавой.

Если же отчета не последует, Польша должна прекратить поддержку киевского режима. "Мы не страна, которая купается в достатке. У нас есть обязательства перед собственными гражданами, и мы не можем разбрасываться деньгами и техникой", - подчеркнул Миллер.